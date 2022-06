Emili Ratajkoviski tetovirala bebu?

Manekenka Emili Ratajkovski je ponosna mama jednogodišnjeg Silvestera Apola Bera i njeni obožavatelji obično s oduševljenjem dočekaju bilo kakve novosti o mališanu, ali su se prošle nedjelje prilično zabrinuli.

Manekenka je objavila fotografiju na kojoj se vide tri tetovaže s natpisom SLY, što je nadimak njenog sina. Iako nije jasno na čijim su dijelovima tijela tetovaže, neki su sugerisali da jedna od njih djeluje kao da se nalazi na bebinoj koži.

"Bože, ona je tetovirala dijete", "Nije li prerano za tetoviranje bebe?", "Stvarno se nadam da nisi to uradila. On je još dijete", "Ako je tetovaža na djetetu, to je stvarno neprimjereno", samo su neki od komentara.

Emili je u razgovoru za "Vog" progovorila o svojim roditeljskim metodama i nenametanju pola svom sinu.

"Kad moj muž i ja kažemo za trudnoću, nakon čestitki svi pitaju znamo li šta želimo. Volimo da odgovaramo da pol nećemo znati dok naše dijete ne napuni 18 godina i da će nas tada obavijestiti", rekla je.

Ova 31-godišnjakinja je udata za Sebastijana Bera-Meklarda, kojem je sudbonosno da rekla 2018. godine u Njujorku.

