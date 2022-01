Emina Jahović: Mustafa i ja smo smo u kontaktu

Pjevačica Emina Jahović ponovo je u komunikaciji i dobrom odnosu sa bivšim mužem Mustafom Sandalom, sa kojim je zbog alimentacije i na sudu.

"Mustafa i ja imamo kontakt sada kao roditelji dva dječka. Pokušavamo da ih vaspitamo i odgajamo na najbolji mogući način. Svako ima svoj život i niko se nikome ne miješa. Postoji jedan sudski spor koji mora da se završi, to smo prepustili advokatima. Više ne pričamo o tome", istakla je Emina.

Kada sumira godinu iza sebe, zaključuje da je veoma zadovoljna žena.

"Prije svega, moram da kažem, da sam najzadovoljnija žena na svijetu jer imam dva sina, zdravi smo, imam priliku da danas pričamo o svemu onom što smo uradili u proteklih 365 dana. Mislim da 2021. godina nije bila nikome laka, a posljedice globalnog stresa koji smo imali u 2020. i 2021. tek ćemo da osjetimo u narednom periodu. To je bilo ono što kažu učitelj i mučitelj, to će tek kasnije da odrazi na naše zdravlje i energiju. Bilo je dobro što smo se naučili da se više okrenemo porodici i pravim vrijednostim. Otpalo je mnogo toga što je trebalo da otpadne, a ostalo ono što je dobro", objasnila je Jahović za Blic.

Emina će 15. januara napuniti 40 godina, ali kaže da ništa ne bi mijenjala.

"Iskreno, ovaj osjećaj koji sada imam u glavi i životno iskustvo nikada ne bih mijenjala za tridesete ili dvadesete. Nikada nisam zamišljala o tome da ću napuniti četrdeset, nekako mi je uvijek bilo previše. Ali ono što je najvažnije, vidim da sam još uvijek dijete u srcu. Osjećam se kao nikad do sada i kao da tek dolazi pravo vrijeme", objasnila je Jahović.

"Počela sam mnogo toga da mijenjam u posljednje vrijeme. Definitivno, kao prva stvar je taj detoks ljudi oko mene. Želim da budem okružena sa dobrim ljudima koji imaju dobre namjere, kreativnim, ljudima koji se ne bave lošim stvarima, već isključivo dobrim. Osobama sa kojima mogu da budem bolja i napredujem, to mi je cilj. Što se moje firme tiče i inače mog okruženja. To bi bilo to, mislim da se sve sastoji u tome", dodala je.

Kada je riječ o emotivnom životu, tvrdi da se nije pomirila s milionerom Sadetinom Saranom.

"Nema ništa od pomirenja. Moj emotivni status je status kvo. Trenutno sam zaljubljena u muziku. Napisala sam skoro najbolji album u životu, najiskreniji do sada… Napisala sam najljepše pjesme. Brend dobro napreduje, više sam se skoncentrisala na posao. Mislim da će mi se nešto desiti u ljubavi, ne tražim i ne jurim. Želim da sama sebe postavim stabilno, kako bi svi oko mene bili stabilni, pa i ljubavni život", rekla je Jahović.