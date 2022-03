Eva Ras komentarisala Konstraktinu pjesmu: "Uvreda protiv mene"

Glumica Eva Ras ne krije da je ostala u šoku pošto je odslušala Konstraktinu pobjedničku numeru "In Corpore Sano" koja će Srbiju ove godine predstavljati u Torinu na "Evroviziji".

Naime, ona tvrdi da je u pitanju "pesma koja govori protiv bolesnih ljudi", kojih je na planeti mnogo više nego zdravih.

"Ja ne znam šta je njih inspirisalo na to, ali mene je jeza podilazila kad sam to slušala, a kad sam te latinske rečenice prevela na Guglu, onda sam bila potpuno šokirana da je to jedna fašistička pesma koja govori protiv bolesnih ljudi, a na planeti Zemlji više je bolesnih nego zdravih. Ona forsira da je upala jetre ružna, pa nije ružna", ispričala je glumica gostujući u jednoj TV emisiji.

"Vi morate živeti sa tim, a ta rečenica da umetnica mora biti zdrava je direktno bila uvreda protiv mene", smatra Eva.

"Sad mi je nedavno izašao novi roman, znači ja po njoj nisam umetnica, zato što me 20 godina leče od raka. Ja imam 82 godine i ja se vrlo dobro sećam Drugog svetskog rata, to je Hitler radio, da sortira ljude na zdrave i bolene", izjavila je ona u jednoj emisiji.

(B92)