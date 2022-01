Evo ko je bio je najveća ljubav Katarine Živković

​Bivši momak Katarine Živković, Bane Janković, stupio je u vezu sa pjevačicom tokom njihovog zajedničkog učešća u rijaliti programu ''Farma'' koji je emitovan na televiziji Pink, a njihova veza bila je turbulentna.

Maneken i pjevačica su od 2010. godine bili jedan od najpopularnijih estradnih parova, ali su ipak stavili tačku na romansu 2014. godine.

Iako su se često svađali i mirili, Katarina i Bane trudili su se da njihova veza opstane, ali je u jednom trenutku došlo do pucanja.

Domaći mediji brujali su o njihovom raskidu koji je bio veoma buran, a nakon kojeg su i pjevačica i maneken bili u lošem psihičkom stanju.

Tabloidi su, takođe, brujali o tome da je Bane navodno bio na ivici samoubistva, dok je Kaća tada navodno završila u bolnici.

Kada se par razišao, svako je krenuo svojim putem, a Bane je dvije godine nakon raskida upoznao ženu svog života, Mirjanu, koju je oženio i sa njom dobio ćerku Melinu 2017. godine. On se potpuno posvetio porodici i promijenio svoj život iz korijena.

Ipak, kako su prenijeli domaći mediji, maneken nikada u potpunosti nije prebolio pjevačicu.

"Bane i dalje ne može da se pomiri sa činjenicom da je izgubio Katarinu. Nikada on nju neće preboleti. Toliko godina je prošlo, a on još misli na nju. To je bila velika ljubav, a kada je ona rešila da raskine s njim, Bane nije mogao da dođe sebi. Godinama pokušava da je preoboli, oženio se, dobio dete, a još misli na nju i kad god je sretne njemu nije dobro. Od velike sekiracije i stresa oko Kaće, Bane je ostao i bez kose", otkrio je izvor blizak Jankoviću prije tri godine, prenosi Pink.