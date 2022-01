Georgina o Ronaldu: "Nekad jedva čekamo da ode iz kuće"

Serija "I Am Georgina" bi trebalo da počne sa prikazivanjem 27. januara i čitava planeta čeka sa nestrpljenjem da još jednom zaviri u privatni život Kristijana Ronalda. Georgina Rodrigez, njegova partnerka, koristi svaki način da tu činjenicu iskoristi.

Ovog puta je iznijela detalje koji do sada nisu bili poznati.

U trejleru za dokumentarnu seriju o njenom životu, Georgina je u jednom momentu kratko poručila:

"Mnogi znaju moje ime, ali malo ih zna ko sam", rekla je Rodrigez u trejleru.

Poznato je da je Ronalda upoznala slučajno jer je bila prodavačica u jednom butiku u koji je ušetao, a život joj se od tada potpuno promijenio.

Njena veza s Ronaldom je često na naslovnim stranama magazina širom svijeta, a otkrila i kako izgleda Ronaldo kada se kamere ugase: "Kristijano je odličan otac i partner, boljeg nisam mogla ni da sanjam", započela je.

Takođe, iznijela je još detalja:

"Ne kuva, ali nakon svega što radi zaslužuje da ga na stolu dočeka jelo pripremljeno s puno ljubavi. Imamo kuvara, ali ponekad kuvam i ja. Kada nije kod kuće priuštim sebi neka jela koja on ili ne voli ili ne konzumira. Istina je da ponekad pojede picu, no to je jednom nedjeljno nakon čega naporno vježba. Volim da ga iznenadim jelom koje voli, ali ipak svi se možemo da se najedemo kada ga nema pa ponekad svi jedva čekamo da ode", ispričala je.

Georgina nosi blizance, dječaka i djevojčicu, a već od ranije imaju kćerku Alanu Martinu, sina Kristijana Juniora, te blizance Evu i Matea.

(B92)