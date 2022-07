Gest Kijanu Rivsa oduševio mnoge

Kijanu Rivs još jednom je pokazao zašto je jedan od najvoljenijih holivudskih glumaca.

Naime, priča o njegovom susretu sa obožavaocem na njujorškom aerodromu postala je viralna na internetu.

Susret je zabilježio TV producent Endrju Kimel koji je na Twitteru, uz fotografiju, prenio i kako je tekao dijalog holivudske zvijezde i njegovog mladog obožavaoca, prenosi NME.

Dječak je navodno tražio Rivsov autogram poslije leta iz Londona za Njujork, a onda je "ispalio seriju brzih pitanja".

"Kijanu je rado odgovorio na svako od njih", napisao je Kimel.

Kada je dječaku počelo da "ponestaje pitanja", Rivs je u šali "uzvratio udarac" svojom serijom pitanja: "Zašto si bio u Evropi? U koje si galerije išao u Parizu? Šta ti se najviše dopalo?"

Kimel je dodao: "Čovjek nije mogao biti ljubazniji, posebno nakon prekookeanskog leta. Htio sam da podijelim ovo jer je tip prava klasa i mali trenuci poput ovog mogu da naprave tako veliku razliku u životima ljudi. Treba nam još Kijanua".

Keanu Reeves was on my flight from London to NYC today. A young boy asked for an autograph at baggage & then began to fire off a series of rapid-fire questions. Keanu happily responded to every single one… pic.twitter.com/T7m7PciL5C