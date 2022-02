Gitarista grupe "Queen" doktor astrofizike

Brajan Mej, jedan od najboljih gitarista svih vremena, ujedno je jedan od najpametnijih ljudi u muzičkoj branši. Činjenica da je od 1968. do 1991. godine svirao u legendarnoj grupi Queen te napisao hitove kao što su "We Will Rock You", "Flash", "Who Wants to Live Forever" i "Too Much Love Will Kill You" nije ga sprečila da redovno polaže ispite na čuvenu londonskom Imperial koledžu, gdje je studirao fiziku i matematiku.

Diplomirao je 1968. godine, kao najbolji u generaciji, nakon čega je pisao članke za naučne časopise i vršio posmatranja u opservatorijumu na Tenerifima, a 2007. se domogao doktorata iz astrofizike na temu "Refleksija svjetlosti interplanetarne prašine Sunčevog sistema".

Kako bi kompleksnu materiju približio laicima, u saradnji s kolegama Patrikom Murom i Krisom Lintotom napisao je knjigu "Veliki prasak: Cijela istorija univerzuma", za koju je dobio brojna priznanja. Godinama je radio kao gost predavač na Univerzitetu Džon Mur u Liverpulu, a o tome koliki ugled uživa u akademskim krugovima najbolje govori podatak da je asteroid 62665, otkriven 2008., nazvan njegovim imenom.

Prirodne nauke i muzika nisu jedini domeni u kojima briljira. Mej je, naime, veliki poznavalac britanske istorije, a čitava prostorija u njegovom domu puna je knjiga iz te oblasti.

Godine 2009. pridružila im se jedna koju je sam napisao: autor je dela "A Village Lost and Found: Scenes in Our Village", biografije viktorijanskog fotografa T.R. Vilijamsa. Osim toga, objavio je niz naučnih članaka iz područja geografije, a prošle godine, na sedamdeset drugi rođendan, vitalni Englez nagrađen je medaljom Kraljevskog kanadskog geografskog društva, zbog doprinosa popularizovanju struke.

