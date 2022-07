Glumica i 15 godina mlađi dečko razmjenjivali nježnost na Vimbldonu

Glumica Sijena Miler (40) veliki je ljubitelj tenisa, pa ni ovaj put nije propustila priliku da se nađe na Vimbldonu.

Ovom prestižnom takmičenju nije prisustvovala sama, već joj je društvo pravio njen 15 godina mlađi dečko Oli Grin (25).

Nisu odvajali poglede jedno s drugog, držali su za ruke, glasno smijali i razmjejnjivali poljupce i nježnosti.

Britanskim medijima bio je vrlo interesantan ovaj mali izlazak poznatog para, naročito zbog činjenice da je odmah iza glumice i njenog novog dečka sjedio glumac Tom Staridž, s kojim Sijena ima kćerku Marlou (9). I Staridž je bio na ljubavnom sastanku, budući da je sve vreme ljubio i grlio influenserku Aleksu Čang.

Sienna Miller packs on PDA with her boyfriend Oli Green at Wimbledon - https://t.co/nZkKKM4aJh#News pic.twitter.com/AKx83txOWR