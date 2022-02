Glumica nazvala Šona Pena "brbljivom budalom"

Engleska glumica Tandi Njuton nazvala je Šona Pena "brbljivom budalom", zbog rodno osjetljivih komentara koje je Oskarovac nedavno iznio u intervjuima.

Nakon što je Šon Pen nedavno rekao da "vjeruje da su muškarci u američkoj kulturi postali previše feminizirani", a zatim svoj stav ponovio u drugom intervjuu, Njutonova ga je osudila u objavi na Twitteru.

"Čovječe šta govoriš?? Da li si ozbiljan? Ti si brbljiva BUDALA. MF nekada si bio seksi, ali sada si tragičan", napisala je glumica.

Dodatno ju je iznerviralo saznanje da je Pen ponovio svoj komentar u naknadnom intervjuu koji je davao u društvu kćerke Dilan Pen čija je majka Robin Rajt.

"Pred tvojom KĆERKOM!? Taj jadni mali parazit. Hvala Bogu da je njena mama tako luda. Molim te, prestani da uništavaš sjaj #LicoricePizze ovim glupostima", poručila je Tandi.

Podsjetimo, Šon Pen je za britanski časopis, u januaru, rekao da je "izostalo muško ponašanje" i da ne misli "da bi bilo fer prema ženama" da muškarci "treba da postanu one".

.⁦@SeanPenn⁩ Dude what are you SAY-ING?? Like for REAL? You’re a jibbering FOOL. MF you used to be sexy but now you’re just tragic Men for Becoming 'Feminized' - Variety https://t.co/MXKD474ihJ