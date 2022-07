Goca Šaulić o životu nakon Šabanove smrti

Udovica pokojnog pjevača Šabana Šaulića, Goca Šaulić otvorila je dušu tri godine nakon njegove smrti i priznala da su poslije tragedije koja ih je zadesila mnogi bliski ljudi njegovoj porodici okrenuli leđa.

Iako mu oni pravi i istinski prijatelji odaju počast na koncertima, pojedini su, kako Goca Šaulić tvrdi, prosto nestali, prenosi Telegraf.

"Masa ljudi je nestala iz našeg života, to moram da kažem, čak i neki bliski ljudi, kumovi",rekla je udovica Šabana Šaulića za Republiku i dodala:

"Samo su nestali, ali to valjda tako bude kad čovjek doživi tragediju. Tada se isfiltriraju ljudi, ali oni pravi su ostali i sjećaju ga se na pravi način. To je dokaz kakav je on bio čovjek, koliko veliki umjetnik. Ljudi prepoznaju to i poštuju, kao Marija Šerifović, Saša Matić. To u meni budi lijepo sjećanje. Nosimo njega u srcu, životu, uspomenama. Sad će i njegov spomenik biti u Šapcu, sve su to neki motivi koji nas guraju dalje", zaključuje Goca.