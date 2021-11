Goca Tržan priznala da nije uvijek bila vjerna

Pjevačica Goca Tržan priznala je da je svojevremeno bila nevjerna u vezi.

Na pitanje da li je nekad prevarila partnera Goca je odgovorila potvrdno, a potom obrazložila odgovor.

"Reći ću samo, kao i sve žene koje žele to da priznaju, ne varaju muškarca zato što su zaljubljene. To je velika zabluda i nonsens, žene treba da budu iskrene jedna prema drugoj, a potom prema njima mučenicima, zašto su prevarile. Prvo im treba objasniti šta to pogrešno rade, a drugo zbog čega ih varamo", objasnila je Goca u emisiji "Kontrashow".

Ona je potom navela dva razloga prevare.

"Prvo nam fali pažnja, jer svaka žena uživa u svemu onome što dođe pre čina, često su žene zanemarene u vezi. To može biti vrlo intiman osećaj. Drugi razlog je osveta. Muškarci kad se posvađaju, oni se pobiju, dok su žene mnogo perfidnije. Pamte sve loše što im je muškarac uradio", rekla je Goca u pomenutoj emisiji, prenosi Telegraf.