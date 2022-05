Gogu Sekulić otac kritikuje zbog pjesama, evo šta mu je ona obećala

​Pjesme provokativnih tekstova su lična karta Goge Sekulić, a milionski pregledi i potražnja za istim mnogo godina nakon što su objavljeni su samo potvrda da radi pravu stvar.

Njena publika tvrdi da ona uvijek zna da "ubode metu" i tačnu granicu do koje mjere to ne treba da prevazilazi granice provokacije.

"Ubodem, pa odem (smeh) šalim se. Ne treba ni preterivati. Mene tata pita kada će biti neka prava ozbiljna pesma, a ja mu kažem da ima vremena kada budem zrelija i starija onda idemo na te ozbiljnije pesme, još uvek sam ja mlada i puna života hoću te urbane mladalačke tekstove", objasnila je Goga.

Sekulićeva je otkrila i koje su to numere u kojima bi njen otac želio da je čuje.

"On bi voleo kao "Korita Ivanova" i tako taj fazon i on me stalno kritikuje što ne obradim neku staru izvornu pesmu i obećala sam da hoću", tvrdi pjevačica.

Podsjećanja radi, pjevačica se nedavno razvela od 15 godina mlađeg supruga Uroša Domanovića, sa kojim je ostala u dobrim odosima, a o čemu je i govorila u istoj emisiji.

"Da ne verujete ali ništa se nije promenilo, pošto smo poslednjih godinu i po dana bili fizički razvojeni. On ne voli puno da se eksponira i uvek sam to poštovala, mi skoro više od 8 meseci nismo zajedno i ispoštovala sam da se ne priča puno o tome, zamolio je da zbog deteta i naših porodica to ostane što diskretnije. Uroš je u Cirihu, sin i ja smo ovde", izjavila je pjevačica, prenosi grand.online.