Grašin kum otkrio u kakvom je odnosu sa Danijelom, ali i "tajnu" torte

Slovenački kuvar Tomaž Kavčić posljednjih je nedjelja prilično aktuelan u hrvatskim medijima zbog kumstva s Petrom Grašom.

Grašo i Kavčič poznaju se 25 godina, a upoznali su se kada su Grašo i Danijela Martinović došli u njegov restoran 1997. godine u Sloveniji.

Kavčič je komentarisao hranu na svadbi godine u Splitu.

"Na njihovoj svadbi nije bio isti meni kao i na samitu čelnika Evropske unije. Samo je jedno jelo bilo s tog menija. Venčanje je bilo u organizaciji restorana Adriatic, oni su bili glavni, a ja sam pripremio aperitiv, prvo jelo, glavno jelo, te tortu", rekao je Tomaž.

Torta koju je Kavčič pripremio mladencima izazvala je mnoštvo komentara na društvenim mrežama.

"To je bila rezervna torta koja nije bila dekorisana jer su uz nju bile još dvije torte. Ta torta je moja ideja i poslužujem je već više od deset godina. Ona je lagana, nema marcipana, šlaga, maslaca. To je torta koja se radi istom tehnikom kao sladoled, ali unutra ima japansku algu koja nam onda omogući da je možemo 'skladištiti' na četiri do pet stupnjeva Celzijusovih. Sastoji se od mlijeka, čokolade i laganog biskvita. Torta se svima svidjela, a puno gostiju je tražilo još komad. No, najbitnije je da je to torta koju su oni željeli i u njihovom je stilu - odlična, a s druge strane prizemljena. To su oni, to su mladenci", rekao je Kavčić za RTL.