Halid Bešlić: Nisam mogao hodati, a sada sam se "renovirao"

Legendarni pjevač Halid Bešlić nedavno je zabrinuo javnost kada je objelodanjeno da je završio u bolnici zbog operacije.

Naime, njemu su u "Centru za srce" u Sarajevu ugrađena dva stenta. Iako je medicina uznapredovala i radi se o neinvazivnoj metodi, svaka pomisao na operaciju čini da se osjećate nelagodno.

Začepljenje vena

Halida nije bilo strah, priznao je u ispovijesti za “Dnevni avaz”.

Iako nije znao šta se tačno dešava s njim i pomislio je da je neki drugi problem u pitanju, ljekari su utvrdili da mu je vena začepljena.

"Stavili su mi dva stenta. Dobro je, hvala Bogu, odlično je. Sve će to biti kako treba. Odlično se osjećam, da kucnem u drvo. Jedino što sada te tablete moram piti redovno, to je ta disciplina koje se moram pridržavati", govori Bešlić.

Operisao ga je doktor Mirsad Kacila, sa svojim timom, što je jedan od razloga što Bešlića nije bilo strah.

"Znao sam da sam u dobrim rukama. A drugo, nisam ni znao šta mi je bilo. Nisam mogao hodati, nisam se mogao kretati. Zvao sam doktora Kacilu da mu se požalim, a on me pravo od kuće poslao u bolnicu. Kako sam svratio da vidimo šta je, tako sam se našao na stolu. Bilo je to stresno", ispričao nam je Bešlić.

Kazao je da su mu rekli da mora prenoćiti kako bi ujutro “ušli u vene”.

"Sve da bi uspostavili pravu dijagnozu. Ujutro su to uradili i pitali me da stave stent. Ja sam rekao 'stavljaj' i sve je bilo gotovo za pola sata. Nije to operacija na kojoj te uspavaju, već si budan i možeš pratiti sve na ekranu iznad sebe", kazala nam je legenda narodne muzike.

Rad srca

Ipak, priznao je da ga je boljelo, ali na početku procedure, a uporedio je osjećaj s onim kada primaš injekciju. Doduše, ne običnu.

"Ali ništa se ne osjeti kada se već krene preko vene. Samo se na aparatu čuje rad srca... Dok ljekari mogu vidjeti šta se unutra dešava", opisao je Bešlić svoje iskustvo.

Halid se veoma brzo oporavio i već se vratio poslu.

"Odsvirao sam jedan koncert nakon toga. Nisam baš kao nov, ali sam blizu toga. 'Renovirao' sam se", kroz smijeh je zaključio Bešlić.