Halid Muslimović o optužbama bivše ljubavnice

Pjevač Halid Muslimović uključio se uživo u "Novo jutro" na telviziji Pink i odgovorio na optužbe bivše ljubavnice Sonje Bašić.

Sonja je iznijela niz šokantnih optužbi na pjevačev račun, a istakla je da joj, kako ona tvrdi, duguje oko 80.000 evra, nakon čega je Halid iznio svoju verziju priče.

"Gospođa sve od riječi do riječi laže. Gospođa je natempirala i na sve načine pokušavala da dođe do nekih ljekarskih nalaza, kako bih ja bio u zatvoru. Ona bi sama sebi bi slomila ruku, samo da mene to uništi. Ona nema gdje otići nakon svega ovoga, samo u Australiju da pobjegne, ona zloupotrebljava i vas i mene", rekao je Halid.

"Gospođa je prije par dana mene zamolila da je oženim, da prekine sve te sudove, onda je tražila od mene da od nekih kamataša u Banjaluci uzmem pare za nju. Ta dotična gospođa iz Beča, koju je uključila, mi duguje 12 hiljada evra, ona je otuđila moja dva auta, a sa gospođom Bašić ćemo završiti na tom sudu", ispričao je on.

"Dokazano je da sam čist u svim svojim poslovima i u svemu, to vam mogu proslijediti. Ona voli da se pojavljuje na televiziji, ne znam šta još mogu da kažem. Sve je laž i ne treba mješati porodice u ovo! Imam materijalne dokaze, kad se sud završi sve će biti dostupno, nikakav problem, samo prije toga nemojte biti sudija", rekao je Halid.

(Telegraf.rs)