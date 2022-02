Haris Džinović: Najveća tragedija je što nam djecu vaspitavaju društvene mreže

Društvene mreže koriste se svakodnevno širom svijeta, a ono što se pjevaču Harisu Džinovića ne sviđa to što iste, na neki način, vaspitaju omladinu.

Njegova kćerka Đina ih koristi, a folk zvezda navodi da nije uvijek saglasan sa svim njenim postupcima i potezima na socijalnim platformama.

"Provokacija ima raznih vrsta, ne mogu je spriječiti, mogu da kažem nešto pa da se posvađam sa njom. Najveća tragedija je što nam djecu vaspitavaju upravo društvene mreže", rekao je Haris Džinović, a prenosi 24sedam.rs.

Pjevač je i ranije govorio da prevelika "konzumacija" mobilnih telefona nije dobra.

"Uzmu mobilni u ruke i on ih vaspitava. Mobilni je glavna stvar u smislu edukacije. Evo, kod mene sjedi u sobi i ne izađe po cijeli dan da vidi šta mi radimo. Shvatam ja da stariji ljudi i roditelji nisu interesantni, to je bilo i kod nas. Jedva smo čekali da im vidimo leđa. Međutim, ima i drugih stvari, ne možeš 24 sata biti na telefonu, oči će ti ispasti i onda ta slikanja i postavljanje na Instagram i tako dalje. Ako je to glavna preokupacija, onda ja nisam pametan", rekao je Haris.

(Telegraf)