Haris Džinović o popularnosti svoje nasljednice i njenim fotografijama

Kćerka Harisa i Meline Džinović, Đina Džinović, veoma je aktivna na društvenim mrežama gdje ima veliki broj pratilaca i često objavljuje provokativne fotografije.

Šta o tome misli, koliko podržava nove trendove mlađih generacija, otkrio je pjevač sada.

"Ona je lepa devojka, ne treba se fotografiše kao starlete, niti to radi. Bitno je da je sve što radi u granicama pristojnosti i ja to podržavam", rekao je pjevač.

Haris ističe da njegova nasljednica nikada nije objavljivala provokativne fotografije, jer brine o ugledu porodice, prenosi Avaz.

"Nikada nije imala provokativne fotografije, brine se o sebi, porodici i kakav utisak ostavlja na druge", dodao je on.

Međutim, on je nedavno otkrio da ne prati kćerku na društvenim mrežama, a njegov tadašnji odogovor malo je šokirao javnost.

"Ne pratim i ne pada mi na pamet. Da ja pratim kako je napućila usne, izbacila zadnjicu i sada je to glavna priča. To ne mogu nikako, vređa mi inteligenciju. Ili da gledam 'Zadrugu', 'Parove', ove rijaliti programe pa ne mogu to sebi dopustiti, zaista", priznaje Džinović.

(Telegraf.rs)