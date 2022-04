Hasan Dudić nakon lomljenja ruke: Trpim jake bolove

Pjevač Hasan Dudić završio je kod ljekara zbog prijeloma šake. Pjevač je otkrio da je po četvrti put slomio šaku, a nezgoda koju je pretrpio mogla je da bude daleko ozbiljnija.

Hasan je za Telegraf ispričao kroz kakvu agoniju je prošao.

"Vodio sam unuka da vidi konje jer ih mnogo voli. Potrčao sam za njim i okliznuo se o ivičnjak. Pad je bio strahovit i jako nezgodan. Slomio sam desnu šaku na tri mesta. Čak dva preloma malog prsta imam", govori vidno uzrujan Hasan.

Dodaje da je mogao plućno krilo probiti od samog pada.

"Srećom imao sam prsluk koji me je zaštitio, to me je spasilo. Ko zna šta bi bilo sa mnom, mogao sam da nastradam. Užas jedan. Trpim jake bolove, celu noć nisam spavao", istakao je pjevač.

Inače, Hasan je već tri puta lomio istu ruku a sada je lom ozbiljniji nego svi prethodni.