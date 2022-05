Ilda Šaulić o estetskoj hirurgiji: Najlepše je da ostaneš svoj

Pjevačica Ilda Šaulić preferira prirodni izgled, a sada je progovorila o estetskim korekcijama, ali i časovima tenisa koje drži u Americi.

Ilda je na samom početku razgovora otkrila da li bi nešto mijenjala na sebi.

"Ništa nešto specijalno ja ne bih menjala, samo da se održavam, ako je to moguće naravno. Ali dobro, prosto imam 43 godine, i naravno da sad treba malo drugačije da se negujem nego što je to bilo ranije. Ali kao što sam i rekla, to će sve negde biti umereno, i oni su ljudi koji propagiraju takav neki izgled, da to može lepo da izgleda i u malo starijim godinama, a opet da se lepo neguje i da ne bude promenjeno da je neprepoznatljivo", rekla je pevačica, pa otkrila kako je u mladosti uspekla da održi svoju autentičnost i odoli trendovima kada su estetske korekcije u pitanju, s obzirom da su danas sve žene iste.

"Pa jesu, na žalost. Iskreno ja volim da vidim da se žene neguju, da vode računa o sebi i devojke takođe. Ali mislim da smo mi negde prihvatili mnogo više nečega sa zapada i sveta generalno. Sada kako neko izgleda tamo, sve devojke treba da izgledaju tako i da budu obučene isto. Treba pratiti trendove umereno, ali meni je opet najlepše da ostaneš svoj, da imaš neki svoj pečat, drugačije od onoga što su svi, ne moramo da budemo isti. Tako da ja negde više volim tako neke stvari."

Ilda je progovorila i o svom novom biznisu u Americi.

"To je prošle godine počelo na inicijativu mog supruga, koji generalno tamo ima svoju sportsku akademiju za fudbal. I onda, kad smo mi tamo boravili, on je rekao "zašto ti malo ovde ne bi počela da se baviš tenisom, to je nešto što si igrala tolike godine i znaš sve o tome". I negde mi je bilo prihvatljivo zato što mi je želja bila u nekim godinama kasnije se bavim radom koji ima veze sa malom dečicom. I u ovom trenutku to je ispalo fantastično, prošle godine je bilo to moje prvo iskustvo i uopšte taj neki pedagoški pristup, da sad sam ja ta koja nekog učim i pokazujem. Bilo je jako lepo i uspešno, što ćemo nastaviti i ovog leta. Tako da eto, ja sam tamo kouč", rekla je ona za "Blic".

(Telegraf)