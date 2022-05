Ildu Šaulić otac samo u jednom nije podržao

Ilda Šaulić postala je zaštitno lice jedne klinike za dermatologiju i njegu ljepote u Beogradu, što je bio povod našeg druženja. Kako ona važi za jednu od najljepših pjevačica na srpskoj sceni, a za razliku od većine, odoljela je trendu estetskih intervencija.

Ildu je 24sedam pitao kako je u tome uspjela.

"Ja se još nisam usudila na bilo kakve korekcije, mada verujem da ću i u tu fazu doći, ali volim samo umereno i bez drastičnih promena. Nažalost većina devojaka je sada ista, po ugledu na zapad je to došlo i kod nas. Slažem se da treba pratiti trendove, ali je najlepše ostati svoj", priča pjevačica i zatim se osvrće na svoju drugu profesiju - teniskog trenera.

"To je počelo prošle godine u SAD, na inicijativu mog supruga koji tamo ima svoju sportsku akademiju. Kako sam ja godinama profesionalno igrala tenis, to je bilo negde i prirodno. I bila mi je želja da se u ozbiljnijim godinama bavim nekim radom sa decom, a u ovom trenutku je to bilo fantastično. Tamo sam 'kouč', ali za sada je samo u Americi, videćemo za Beograd, možda to bude interesantno."

Pjevačica priznaje da joj je u karijeri dosta pomoglo očevo prezime, ali i zvučno ime.

"Naravno da mi je bila uvek olakšica što sam ćerka Šabana Šaulića. Na početku su mi sva vrata bila otvorena. Zvučno, poznato prezime, ljudi su odmah znali o kome se radi, ali i specifično ime. Koliko je to bilo dobro, toliko je moglo da bude i loše. Za svih ovih 13 godina koliko pevam, msilim da sam napravila svoj pečat i da nisam obrukala oca.

Ilda je progovorila i o planovima za potomstvo, budući da ima kćerkicu Emu kao i da je jednu bebu izgubila.

"To su divne stvari, volela bih da Ema ima brata ili sestru, ali eto, Bogu hvala na njoj. Ako se desi - bilo bi lepo, ako ne, šta da radimo. Ima ona dosta braće i sestara u porodici, pa će joj oni to nadomestiti ako ne bude imala rođene."

Kako je Ilda pored muzike talentovana i za sport, pitanje jebilo koje afinitete možda već pokazuje njena kćerka.

"Nju samo zanima muzika! Igranje, pevanje i sređivanje (smeh). Ali ako bude imala tu umetničku crtu, sigurno ću je podržati. Moj tata nije želeo da se bavim time, ali ja bih je podržala, ma koliko nekad bude teško."

Šaulićeva je govorila i o neprijatnim situacijama na nastupima, koliko je generalno teško biti žena na estradi, daljim i velikim planovima u karijeri.