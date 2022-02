Influenserka se oprostila od svog psa Bejbi

Influenserka Dunja Jovanić više od deset godna je živjela sa psom, ženkom Bejbi, koju je mnogo voljela, a koja je, nažalost, preminula.

Dunja je podijelila trenutke iz prethodnih godina sa kućnim ljubimcem, ali i borbe za život voljene Bejbi, te dirljivom i tužnom porukom koja para srce uputila joj posljednji pozdrav.

"Draga moja Bekice apotekice, bila si najvažniji deo mog života još od zime 2010. kada te je Dunja kupila krišom u 2 rate od svog studentskog džeparca, jer je tata rekao da je pas ipak velika obaveza i da mi to ne treba. Bila si svih ovih godina moja najdraža obaveza na svetu. Koliko si me toga naučila, koliko sam se promenila uz tebe, kako si mi pokazala šta znači lojalnost i odanost i kako se voli...", počela je Dunja objavu.

Kaže da riječ ljubav nije mogla da prevali preko usta.

"Za sve ove godine, toliko sam puta bila izdana od svojih najbližih, ali nikada od tebe. Nikada se nisam osetila samom, a toliko je bilo prilika. Bila si moj najverniji prijatelj, vrlo često moj jedini saputnik u najtežim momentima i ako ikada budem dobra majka, to će biti zbog tebe. Ne mogu sebi da oprostim toliko toga… Ne mogu da oprostim što ti nisam produžila život još 15 minuta ili 15 dana, a dala bih sve za to. I ne mogu da zamislim život bez tebe, bez naše rutine, bez tvojih šapica koje su me grebuckale čim otvorim oči…. - napisala je influenserka", rekla je Dunja, prenosi Telegraf.