Iskra Brajović o pomirenju sa mužem poslije tri godine

Glumica Iskra Brajović i njen suprug Siniša odlučili su da svom braku daju još jednu šansu.

Naime, iako su se rastali pre tri godine, sada su ponovo zajedno, nakon što su u položili ispit zrelosti kako kaže glumica.

"Od početka smo tim u vaspitanju Ines. Čak i kad se ljudi u svemu ne slažu, pred detetom su majka i otac jedno biće, i to tako mora da bude. Nevezano od toga da li nečiji mama i tata žive pod istim krovom ili ne, da li se vole ili ne. Ines je prirodno više vezana za mene, u jednom periodu, koji je trajao skoro tri godine, mi smo živele same, dok smo Siniša i ja polagali neke ispite zrelosti sami kod sebe, i tada se vezala za mene", rekla je Iskra i dodala da, iako je dijete razvedenih roditelja, imala je svu potrebnu ljubav i pažnju, što se ona trudi i da obezbjedi svojoj nasljednici:

"Bez obzira na to što u jednom trenutku moja porodica nije opstala u onom broju u kome sam ja želela da bude, mama i tata su ostali sveprisutni u mom životu, ugrađujući mi moralne vrednosti i usmerenja koja ću, nadam se uspešno, preneti i na Ines. Vreme danas i vreme mog odrastanja dosta se razlikuju, ima više izazova sa svih strana, ali uz dovoljno poverenja, majke nemaju čega da se plaše."

Glumica je otkrila da je njena nasljednica Ines centar njihove porodice kao i da se sve vrti oko nje.

"Svi se vrtimo oko nje. Moji roditelji i Milica ludi su za njom, a dva ujaka su superheroji njenog detinjstva. Sticajem okolnosti, uglavnom smo i fizički blizu, živimo nedaleko jedni od drugih, tako da se često viđamo. Ima veliku sreću sto živi okružena ljubavlju i toplinom mnogočlane porodice", rekla je glumica, a onda demantovala medijske natipise da sa svojim ocem Vojom Brajovićem nije u dobrim odnosima:

"To o lošem odnosu je stvar izvučena iz konteksta. Svako dete razvedenih roditelja ima teže odrastanje nego on iz srećnog braka, prosto poćevši od surovosti dece u školi, do materijalne situacije odrastanja uz samohranu majku", rekla je glumica za Blic i dodala da ona i njen otac vode razdvojene karijere i da je to jedina istina u njihovom odnosu:

"Uz to, znala sam i sama da će proboj u poslu kojim se bavim biti dvostruko više osporavan i pod većom lupom nego nekom drugom samo zato što mi je otac kolega. Nisam nikada i neću nikada reći išta loše o mom ocu. Nažalost, čitaoci se slade tuđom patnjom, pa je moja rečenica da otac i ja ne živimo zajedno 30 godina i da gradimo odvojene karijere preneta kao da sa njim imam loš odnos. Glupost. Moja majka i moj otac i dalje su moji najbolji prijatelji i stubovi svega što jesam."

