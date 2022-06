Jelena Karleuša i Kanje Vest se ponovo prate na Instagramu

Pop zvijezda Jelena Karleuša i bivši suprug Kim Kardašijan, Kanje Vest, ponovo se prate na Instagramu.

Trenutno nije poznato ko je koga ponovo prvi zapratio.

Naime, kada je Kanje početkom marta na društvenim mrežama zapratio Jelenu Karleušu, digla se velika fama, a pjevačici je to i više nego imponovalo.

Ipak, njegov "unfollow" uslijedio je samo mjesec dana kasnije, međutim, sada se ponovo prate.

Da li nešto postoji između srpske i svjetske zvijezde javnosti nije poznato, međutim, sa ovom ponovnom interakcijom njih dvoje svakako podgrijevaju te sumnje. Podsjetimo, Jelena je ranije komentarisala to što ju je Kanje zapatio te je izjavila da joj je to samo "napravilo probleme".

"Kanje mi je samo haos napravio po medijima i na društvenim mrežama, tako da nemam ja ništa od toga što je on mene zapratio", rekla je Jelena tada i ostala mistična na pitanje novinara da li su se samo zapratili ili možda i dopisivali.

"E, pa, mnogo me pitaš. Htela sam da kažem da ni ne znam ko je Kanje Vest, ali to bi bilo baš glupo i bezveze. Nije mi pisao. Nemamo nikakav kontakt. Ne znam zašto me je zapratio, nikad se ništa neće desiti mimo tog praćenja. Znači, zaboravite na njega."

(Telegraf.rs)