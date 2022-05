Jelena Karleuša objavila urnebesni dio dnevnika kćerke Nike

Pop zvijezda Jelena Karleuša nerijetko sa svojim pratiocima na Instagramu podijeli nešto što se tiče njenih nasljednica Atine i Nike Tošić.

Ono što je ubjedljivo najzanimljivije jesu Nikine izjave, djevojčice od 11 godina.

Jelena Karleuša pokazala je tajne stranice iz dnevnika svoje mlađe naslhednice Nike Tošić.

"Znam da će se ljutiti, moram da objavim deo dnevnika moje Nikice, ružno je što špijuniram dete, ali kako ovo da ne objavim", napisala je Jelena Karleuša uz emotikone koji plaču od smijeha.

"Ali brate, moja dadilja Bilja me uvek pita šta sam jela, kao da 'vodim računa', okej. To boli. A Atina kad pojede nešto mnogo više od mene, njoj je to okej. I kaže mi da pazim šta da jedem. I ti isto, Biljo! Gledaj svoja posla ženo! Nisi mi mama. A fazon, ona je duplo deblja od mene i skoro sam viša od nje", napisala je Nika u svom dnevniku, a ova fotografija oduševila je mnogobrojne Jelenine pratioce.

(Telegraf.rs)