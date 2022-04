Jelena Kostov otkrila kako podnosi trudnoću

Pjevačica Jelena Kostov nedavno je potvrdila da je u drugom stanju, a potom otkrila da čeka djevojčicu.

Pjevačica, koja je sada u petom mjesecu trudnoće, za Pink.rs je otkrila kako podnosi drugo stanje, da li očekuje da će njen sin, petogodišnji Milija, biti ljubomoran na prinovu i da li se raduje sestri, da li su ona i njen suprug Miljan odabrali ime za princezu, kao i sa kojom se koleginicom sa estrade najviše savjetuje oko trudnoće.

"Osećam se fenomenalno. Stvarno je bilo krajnje vreme da se priča o lepim stvarima i da se lepe stvari dešavaju. Uživam u svakom danu, doktor mi je rekao da moram malo više da mirujem. Kad sam bila trudna sa Milijom, preterivala sam koliko sam bila aktivna, ali sad je neka druga dimenzija", rekla je pjevačica.

Jelena dodaje da u svakom danu uživa.

"Na početku sam imala mučnine, sada to ide nekim drugim tokom. Uglavnom sam kod kuće, nekad izađem da popijem kafu sa drugaricama i to je to... Svaki dan izađem negde na kaficu, ali bez ikakvog opterećenja, bez previše šetnje i zamora. Vodim jedan miran život, još malo, pa će posle biti nemiran... Još uvek se nisam ničega odrekla u trudnoći. U teretanu ne idem, meni se ne vidi da sam trudna. Ljudi me pitaju gde mi je stomak. Tako je bilo i sa Milijom, tek u sedmom mesecu je počeo stomak da se primećuje. To je super, ja ne držim dijete, lepo jedem, ali takav mi je organizam. Ja sam jedna od onih trudnica koje ničemu ne robuju da bi bile zgodne. Bitno mi je samo moje i bebino zdravlje. Ima vremena kad ću biti zgodna", rekla je Jelena.

Pjevačica dodaje da ju je vijest da čeka djevojčicu učinila najsrećnijom na svijetu.

"Vest da čekam deovjčicu me je učinila najsrećnijom na svetu, jer sam baš želela devojčicu. Devojčica i dečak, nema ništa lepše. Milija i Miljan su prvi saznali da je devojčica. Od prvog dana otvoreno pričamo o svemu, ne krijemo ništa od njega. On je veliki, ima pet godina. On je odmah rekao da želi seku, eto predosetio je. Svima nama, pa i njemu se ostvarila želja. Svi prvo žele sina, a onda i ćerku", otkriva pjevačica.

Jelena otkriva da svaki dan razmišljaju o imenima.

"Pričam sa drugaricama o imenima, biramo još. Nismo još odlučili, ali biće neko tradicionalno, srpsko ime" kaže Jelena.

Jelena je otkrila i sa kojom prijateljicom sa estrade se najviše druži tokom trudnoće i konsultuje oko svega.

"Sa Nikolinicom se redovno viđam i savetujem. Ona i ja se privatno družimo i mnogo se volimo, njena ćerkica nosi jedno od najlepših imena... Nama su se nekako baš poklopile energije i ona je jedno posebno biće u koje imam maksimalno poverenje i uvek kad me pitaju da li postoje prijateljstva na estradi, ja kažem jedno veliko 'da' za to. Nikolina i ja smo pravi primer" rekla je pevačica.

Jelena je otkrila i da li je već spremna soba za mezimicu.

"Još je rano, ja ne želim da preterujem. Mislim da ima vremena za sve. Ja čekam osmi i deveti mesec, pa da sređujem sobu i kupujem stvari za bebu", zaključila je pjevačica.

(Kurir.rs)