Jelena Tomašević raskinula sa Bosiljčićem, pa mu posvetila svoj veliki hit

​Pjevačica Jelena Tomašević i glumac Ivan Bosiljčić u braku su preko deset godina i važe za skladan par, ali su prije vjenčanja imali turbulencije, pa su u jednom periodu i raskinuli.

I baš u tom, za njih teškom periodu, nastala je Jelenina hit pjesma "Da mi je da mi se vrati", koju je za nju napisao prijatelj i kolega Sergej Ćetković, ali ona je čekala dvije godine da bi je snimila, a pitanje je i da li bi se to desilo da se u međuvremenu nije pomirila sa Ivanom.

"Desilo se to pre više od 10 godina. Ivan i ja smo se zabavljali i pod pritiskom medija smo se razišli. Svako je imao neku svoju priču, svoje mišljenje na to treba ili ne treba. I Sergej Ćetković, moj dragi kolega sa kojim se i družim, nazvao me je: 'Napisao sam ti jednu pesmu'. I pusti mi on 'Da mi je da mi se vrati moj dragi'. Kažem da ne dolazi u obzir ja njemu da pevam: 'da mi je da mi se vratiš'. Stvarno, ja ispadam jadnica, neću da pevam ovu pesmu", ispričala je svojevremeno pjevačica u jednoj emisiji.

Ona je mnogo kasnije pustila pjesmu Ivanu, a on se oduševio.

"I prođe neko vreme, bogami, mislim oko dve godine, Ivan i ja smo se već pomirili. U svakom slučaju, jednom prilikom mu kažem: 'E, da ti pustim šta mi je Sergej napisao, a nisam nikad otpevala'", ispričala je pjevačica.

Kada je čuo pjesmu, Ivan je bio oduševljen.

"Ovo je božanstveno, zašto nisi snimila", rekao joj je.

Nakon toga, Jelena je snimila "Da mi je da mi se vrati", a njihov brak je stabilan i imaju kćerku