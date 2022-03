Joksimović o Konstrakti: Vrlo je moguće da pobedi

Kantautor koji se više puta takmičio na Pjesmi Evrovizije, Željko Joksimović, prokomentarisao je našu ovogodišnju predstavnicu Konstraktu i njenu numeru "In Corpore Sano".

Joksimović je sada po prvi put reagovao na numeru koja će predstavljati Srbiju na ovogodišnjoj Evroviziji u Torinu i otkrio kako mu je ista postala favorit.

"Po mom mišljenju to je nešto potpuno novo, nešto što ima opravdanja. Iznenađenje je za sve, višeslojna je pesma sa pregršt poruka koje u sebi nosi. Nisam siguran da su svi ljudi videli baš sve te poruke i protumačili na pravi način. Kad sam je čuo nisam toliko dobro reagovao, ali kada sam je video i čuo u isto vreme, onda mi je kompletna slika bila jasnija. Mislim da je to jedan koncept koji vrlo moguće može da pobedi na Evroviziji, bez obzira šta kladionice govore. Ja sam siguran da su to prva tri mesta", rekao je Joksimović za Extra FM.

Podsjetimo, Željko Joksimović je dva puta predstavljao Srbiju na ovom evropskom takmičenju, ali je još dva puta komponovao pjesme za druge izvođače.

Naime, 2004. godine učestvovao je na Evroviziji sa numerom "Lane moje" i ostvario je nevjerovatan plasman. Joksimović je tada zauzeo drugo mjesto, odmah iza pobjedničke numere "Wild Dances" u izvedbi ukrajinske pjevačice Ruslane.