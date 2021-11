Kako danas izgleda Kim Vajld

Engleska pjevačica Kim Vajld, koja je bila veoma popularna osamdesetih i za koju mnogi smatraju da je bila seks simbol, danas puni 61. godinu.

Njen prvi album doživio je uspjeh 1981. godine, a pjesma "Kids in America" je obilježila njenu karijeru.

Već decenijama se bavi baštovanstvom, za koje tvrdi da joj je pomogolo da se oporavi od nervnog sloma koji imala u jeku slave.

"Kupila sam ambar iz 16. vijeka koji sam renovirala i preselila sam se za 30. rođendan. Imala sam odličnu rođendansku žurku. Moj tata se ustao i pjevao. Ja sam ustala i pjevala. Odlično smo se proveli, onda su svi otišli sutradan i ostala sam sama. Bukvalno. Bilo mi je mnogo teško. Vjerovatno sam imala nervni slom. Bilo je prilično intenzivno jer nikada do tada nisam bila u tako mračnom tunelu. Budila sam i nisam vidjela nikakvo svjetlo na kraju tunela. Samo se sjećam da nisam imala motivaciju. Bilo mi je teško jer sam imala sve što sam mislilia da želim- pravila sam muziku, bila pop zvijezda, putovala sam svijetom, ali mi je u duši bila rupa. Osjećala sam se nezahvalno jer sam imala tako mnogo, a nije mi bilo dovoljno", ispričala je Kim.

Kako je sama rekla, iz depresije je izvuklo baštovanstvo kojim se aktivno bavi već decenijama.

Prije par godina za The guardian je izjavila da je jedan od neprijatnijih momenata u životu bio kada su je 2012. snimili pripitu kako pjeva u metrou. I danas, kada joj puste ovaj video, mora da napusti prostoriju, prenosi b92.

"Super smo se provodili. Kokteli nisu imali opasan ukus, sve dok nisam izašla na svjež vazduh. Sve me je stiglo sljedećeg dana. Imala sam jak mamurluk pomiješan sa paranojom i anksioznošću, kada je moj muž uzeo kompjuter i počeo da gleda snimke. Bili su jako gledani. Nisam bila sigurna da li da se smijem ili da plačem", pričala je svojevremeno.

Kim se 1996. godine udala za glumca i muzičara Hala Faulera sa kojim ima sina Harija Tristana i ćerku Rouz. Posljednji studijski album "Here Come the Aliens" objavila je 2018. godine, a u septembru ove godine nastupala je na festivalu "Lets Rock 80s".

Driving home from a beautiful Witham crowd with Dad. Miss my loyal fans so much, you’re all in my heart darlings,until we meet again pic.twitter.com/fRVZjmDc1g