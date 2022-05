Kako majka najbogatijeg čovjeka svijeta nosi kupaći kostim

Majka najbogatijeg čovjeka svijeta Ilona Maska - Maja Mask našla se na naslovnici časopisa Sports Illustrated Swimsuit.

Ona je u intervjuu za spomenuti časopis govorila o ženskom tijelu tokom prirodnog procesa starenja, pa je time poručila svim ženama da se osjećaju udobno u svom tijelu, ali i u kostimima za plažu koje nose.

"Moja prva reakcija je bila da nikada nisam mogla da zamislim tako nešto, jer zašto bi neko imao 74-godišnjakinju na naslovnoj strani, posebno u kupaćem kostimu", duhovito je rekal Maja, pa nastavila:

"Mislim da će ovo učiniti da se žene u sedamdesetim godinama osjećaju prijatnije kada plivaju, kao i žene u dvadesetim i tridesetim. Kada žene odu na plažu, pomalo smo stidljive u vezi svojih tijela, ali muškarci hodaju okolo, davajući zgrožene poglede, i nije ih briga".

Iako je u početku bila skeptična oko fotografisanja, Maja je, kaže ona u intervjuu za "People", osetila prijatnu atmosferu koja joj je ulila sigurnost da se oseća udobno u sopstvenom tijelu.

"Svi su bili ljubazni, brižni i uviđajni, tako da sam osjetila udobnost sopstvenog tijela u kupaćem kostimu", istakla je ona.

Maja se bavial manekenstvom, a često otvoreno i javno polemiše o procesu starenja.

"Prošla sam kroz različite faze svog života u kojima sam bio odbačena, uvređena, razočarana i to vam jednostavno oduzima samopouzdanje. Onda jednostavno morate da pređete preko toga. Pa evo, imam 74 godine, najsrećnija sam što sam ikada bila, i nije me briga, i niko me ne vrijeđa jer — ne želiš da vrijeđaš baku".

(b92)