Kako slavi čovjek koji zarađuje 140.000 dolara svakog minuta

Osnivač Amazona Džef Bezos (57) i njegova djevojka Loren Sančez (52) dočekali su Novu godinu na jednoj zabavi koja se odvijala uz bazen u St. Bartsu.

Milijarder i njegova draga prilično su se opustili, a društvo su im pravili njegov mlađi brat Mark, Lorenin sin Niko i bivša zvijezda NFL-a Toni Gonzales.

Bezos je svoje snažne mišiće, na kojima neumorno radi u posljednje vrijeme, utegnuo u košulju, a na glavi je nosio sunčane naočare u obliku srca.

"Tako smo se zabavili sinoć slaveći uz ludu disko zabavu s porodicom, ali Nova godina je takođe odlična prilika za fokusiranje na lični rast, obnovu, ponovno rođenje i posvećivanje pažnje svakom životnom trenutku. Dobrom i lošem, svima. Slavite i rastite", poručio je Bezos na društvenim mrežama, a njegova zaljubljena djevojka poručila mu je sljedeće: "Volim te, dušo. Zbog svih razloga i bez razloga."

Njih dvoje nisu se odvajali jedno od drugog te su bili vrlo bliski, a posljednjih nekoliko dana uživaju u svakom zajedničkom trenutku na odmoru. Tako su do sada bili na planinarenju, sunčali su se na jahti i bavili se brojnim drugim romantičnim aktivnostima.

S prijateljima su unajmili luksuznu jahtu na kojoj može spavati do sedam osoba u glavnom apartmanu, a ima i dvije dvokrevetne kabine te još dvije dodatne kabine. Cijena iznajmljivanja iznosi od 38.000 do 42.000 dolara, plus troškovi.

Osnivač Amazona drugi je najbogatiji čovjek na svijetu, odmah nakon vlasnika Tesle Elona Maska, a njegovo se bogatstvo procjenjuje na vrtoglavih 210 milijardi dolara. Bezos je prvi put postao milijarder 1998, godinu dana nakon što je pokrenuo Amazon kao internetsku trgovinu knjigama, a od tada je svoje bogatstvo povećao za 12.425 odsto te zarađuje 140 hiljada dolara po minuti, prenosi Daily Mail.

(Jutarnji list)