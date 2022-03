Kamere uhvatile zaljubljenog Bena Afleka dok je Dženifer držala govor

Latino diva Dženifer Lopez održala je govor nakon što je primila nagradu Ajkon na dodjeli nagrada iHeartRadio, a kamere su "ulovile" Bena Afleka koji je ponosno gledao prema pozornici.

Aflek je na dodjelu došao sa desetogodišnjim sinom Semjuelom, a Dženifer sa 14-godišnjom kćerkom Eme. Dok je Lopez bila na pozornici, Aflek ju je posmatrao s osmjehom na licu, a djeca nisu prestajala da aplaudiraju.

Lopez, koja je nosila zavodljivu maslinasto-zelenu haljinu, nagradu je primila od LL Kul Džeja, s kojim je sarađivala na snimanju pjesama "Control Myself".

"Ovo jako, jako, jako cijenim. Voljela bih da vam mogu da kažem da su mi nagrade najvažnije, ali to nije istina. Nemojte da mislite da zato ne cijenim ovakve stvari, jer cijenim. Ne mogu da lažem, svi znaju da cijenim. Ne, ne radim ovo zbog njih, one mi nisu najvažnije. Zaista radim ovo zbog vas", rekla je.

Lopez je otkrila da su joj fanovi dali priliku da živi sve ono o čemu je maštala odrastajući u Bronksu, ona je takođe dodala da je za nju Ajkon (ICON) skraćenica za "I can overcome negativity", odnosno "Mogu da nadvladam negativno" i zaključila: "Ja sam tek krenula".

Podsjetimo, Ben Aflek i Dženifer Lopez bili su u vezi od sredine 2002. do početka 2004. godine, a prekinuli su vjeridbu pred vjenčanje. Prošle godine u aprilu obnovili su svoju vezu. Lopez ima blizance Eme i Maksimilijana s bivšim mužem Markom Entonijem dok Aflek ima kćerke Vajolet (16) i Serafinu (13) i sina Semjuela s bivšom suprugom Dženifer Garner, prenosi Telegraf.

