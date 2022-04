Kamila Kabeljo na meti kritika zbog kilaže

Popularna pjevačica Kamila Kabeljo često je tema stranih tabloida zbog svoje kilaže. Kad god im se ukaže prilika, fotografi ne gube vrijeme, te uvijek nađu način da lijepoj pjevačici "unište" odmor na plaži.

Tako su Kamiline fotografije sa odmora u Majamiju dospjele na društvenim mrežama, a to je pjevačicu, kako je javno rekla, uznemirilo. O svojim osećanjima i nesigurnostima, Kamila je pisala na Instagramu, a mnogi njeni pratioci su joj pružili riječi podrške i utjehe.

"Svaki put kad odem u ovaj plažni bar u Majamiju budem na meti paparaca, nekako uvijek saznaju kad dođem. Uhvate me u bikiniju i osjetim se vrlo ranjivo i nespremno. Nosila sam premali bikini i nisam obraćala pažnju na to kako izgledam, da bih potom vidjela svoje fotografije na društvenim mrežama i sve te komentare i uznemirila sam se", napisala je ona.

"Podsjetila sam sebe da je na moje samopouzdanje to uticalo kada sam razmišljala iz ugla kulture, a ne iz svog. Kulture koja je toliko navikla na to kako izgleda 'zdravo' žensko tijelo da je potpuno zaboravilo na to šta je realnost za većinu žena. Fotošop, restriktivne dijete, prekomjerno vježbanje i biranje uglova iz kojih nam tijela izgledaju potpuno drugačije nego u tom trenuku i u prirodnom stanju, kada da udahnemo, kada da jedemo... Podsjećam sebe na to, slušam podkaste o intuitivnoj ishrani, pratim žene koje prihvataju svoj celulit, strije, stomak, nadimanje i oscilacije težine.. Želim da se osjećam kao neko ko izgleda lijepo. Danas sam obukla novi bikini, stavila sjaj na usne i nisam jela ništa teško prije odlaska u okean, jer sam znala da će da bude cjelokupno fotografisanje. Nisam disala, mišići na stomaku su me boljeli i jedva sam se smijala... Pokušala sam da se pretvaram kao da nisu tamo...Znam da sam 'dobro' izgledala na fotografijama i mislila sam da ću se osjećati ispunjeno, a opet nisam imala gori dan na plaži od ovog"

Ona je priznala da još uvijek nije došla do toga da je ne interesuje mišljenje svijeta.

"Intelektualno, znam da to kako izgledam ne određuje koliko sam srećna, zdrava ili seksi. Emocionalno, poruke koje dobijam od svijeta glasno odjekuju u mojoj glavi".

(b92)