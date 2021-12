Kanje Vest ne odustaje, kupio kuću preko puta vile Kim Kardašijan

Reper Kanje Je, nekada Vest, kupio je vilu koja se nalazi prekoputa kuće čiji je vlasnik njegova bivša supruga Kim Kardašijan.

Naime, Kanje je za kuću izdvojio 4,5 miliona dolara. Vila se nalazi u luksuznom naselju u Los Anđelesu koje naseljavaju samo poznate ličnosti, prostire se na više od 3.000 metara kvadratnih i ima pet spavaćih soba i tri kupatila.

Kako navodi Dejlimejl, Kanje je kuću platio skoro pola miliona više od cijene za koju se prodavala, a sve kako bi bio što bliži svojoj bivšoj ženi koju očito ne može da preboli.

U poređenju sa vilom u Malibuu koju je kupio u septembru za 57,3 miliona dolara, ova, izgrađena 1955. godine, mnogo je skromnija.

Njegova nova kuća ima i veliki bazen u dvorištu, kao i štalu za konje.

Kako navodi izbor blizak reperu ovo je još jedna u nizu od njegovih pokušaja da opet osvoji Kim, iako je to do sada pokušavao više puta, ali bilo je bezuspješno.

