Karleuša otkrila zašto je odlučila da pjeva besplatno ispred Skupštine

Pop zvijezda Jelena Karleuša nastupiće ispred Skupštine za doček 2022. godine, kao i njene koleginice Marija Šerifović i Sara Jovanović, a svi izvođači pjevaće u novogodišnjoj noći besplatno.

Karleuša je otkrila zašto je odlučila da ispred Skupštine pjeva bez honorara, a zatim najavila sprektakl, kako je rekla, najbolji u njenoj karijeri.

"Velika čast je pevati ispred Skupštine mog grada, stvarno bi bilo apsurdno naplatiti nešto što treba da bude ponos svakog umetnika i izvođača, neka ovo bude simboličan poklon i simboličan poziv da nam krene bolje posle dve godine stagnacija zbog korone, i moje brnše, i ove industrije, ovog grada, i ove zemlje, da se ovo prosto ne naplaćuje nego da se radi srcem", rekla je Jelena.

Kaže da će se grad potruditi da u teničkom smislu dobije ono što želi, da mogu da izvede koncert koji će izgledati kao koncert na Tajms skveru, u Njujorku.

"Mislim da treba sa pravom da očekujete možda i nešto najbolje u mojoj karijeri, skoro 30 godina radim ovaj posao, niko me do sada nije pozvao i uvažio, hvala Goranu Vesiću koji je to učinio i što ću, kao Beograđanka, pevati ispred mog grada", rekla je pop zvijezda, koja će nakon Skupštine pjevati u jednom beogradskom klubu.

Na pitanje da li možemo da očekujemo da se ona i Marija na bini poljube kao Britni Spirs i Madona svojevremeno.

"Ne znam ko bi tu bio Britni, a ko Madona, Marija i ja ćemo se sigurno izljubiti, zajedno sa Sarom i svima koji budu na sceni. To je trebalo da bude trik pitanje, ali meni je sasvim nomralno da se ljubim sa Marijom", rekla je Karleuša.

Jelena je istakla da će njene nasljednice Atina i Nika prisustvovati njenom sprektaklu za Novu Godinu, kao i to da bi njen suprug, fudbaler Duško Tošić, u novogodišnjoj noći trebalo da bude sa njima, prenosi Telegraf.