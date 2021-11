Karleuša pitala kćerku Atinu zašto je nestala sa društvenih mreža

Kćerka pop zvijezde Jelene Karleuše i fudbalera Duška Tošića, Atina Tošić, povukla se sa društvenih mreža, a Karleuša je otkrila šta joj je povodom toga rekla njena nasljednica.

Naime, Atina je bila veoma popularna na Instagramu i TikToku, gdje je imala nekoliko stotina hiljada pratilaca, bila je veoma aktivna, ali je nedavno obrisala ove mreže.

Pitali smo Jelenu zašto je Atina obrisala sav dosadašnji sadržaj na društvrenim mrežama, a ona nam je otkrila šta joj je kćerka rekla kada ju je to pitala.

"Pitala sam je. Rekla mi je: 'A zašto da ne?'. Tako da, mamina kćerka", rekla je Jelena.

Karleuša je zatim opisala kako izgleda njen dan sa kćerkama Atinom i Nikom Tošić.

"Ustajem u pola 7 ujutru, one doručkuju, imaju vozača koji ih vozi u školu, nekad ja, nekad vozač, tako mi počinje dan. One odlaze u školu, a meni počinje milion drugih obeveza vezanih za moju karijeru. Zatim dolaze iz škole, ručamo zajedno", rekla je Jelena.

Dodaje da se trudi maksimalno da sa kćerkama radi domaće zadatke i da uče zajedno.

"Da se podsetim onoga što sam radila u školi i bila dobra u tome, ono u čemu nisam dobra to ja ne radim, matematiku ne radim, ali istorija, biiologija, engleski, srpski, to jako volim i vežabamo. Gledamo filmove, idemo na lepa mesta, putujemo. To je moja uloga kao majke", istakla je Karleuša.