Katarina Grujić otkrila zašto ne voli suprugov posao

​Od kada se udala za fudbalera Marka Gobeljića, kome je i podarila kćerkicu Katju, Katarinu Grujić više nazivaju ženom fudbalera nego pjevačicom.

Međutim, iako to njoj lično ne smeta previše, ona ističe da je za neke žene to uvrjedljivo jer im narušava integritet i ličnost koju su imale i prije udaje za sportistu ili bilo koju javnu ličnost.

"Ljudima je to kao fascinantno kao žena fudbalera. Možda je to vređanje jer većina žena od fudbalera ima svoje ime i prezime i svoje zanimanje ili karijeru, a i da nema, domaćica je i to je neki posao. Samo je udata za tog svog čoveka, ima decu ili šta god. Nema potrebe tako to etiketirati", objasnila je Kaća.

Iako žene fudbalera imaju određene obaveze koje ispunjavaju, kod Gobeljića u kući situacija je nešto drugačija, a pjevačica ne krije da joj za svog voljenog ništa nije teško.

"Dresove ne peremo kod kuće, tako da nemam obaveze (smeh). Šalu na stranu, jedino što mi smeta kod njegovog posla jesu ti karantini koje ima i po 3 puta nedeljno, a ja kako radim svakog vikenda često smo odvojeni. Ali dobro, onda se nekako više uželimo jedno drugog pa je i slađe kada se vidimo", objasnila je ona, prenosi Grand.