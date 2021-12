Katarina Živković o udaji: "Mama pravi spisak zvanica"

Katarina Živković važi za jednu od pjevačica na estradi koja nema dlake na jeziku i uvijek priča sve što misli.

Na snimanju novogodišnjeg programa, pjevačica je razgovarala sa pripadnicima medija, tom prilikom je Kaća otkrila kako se odnosi prema prijateljima, ali i kako odstrani one koji su prema njoj loši. Naravno, nezaobilazno je bilo i pitanje o udaji.

Katarina je rekla da "nije loša" prema prijateljima, ali da umije da bude i gora.

"Kao gumicom obrišem lažna prijateljstva, bez problema. Šalim se, nije tako, ja to tako sebi govorim, a inače sam jako emotivna i dosta patim. Treba mi dosta vremena da prebolim i da shvatim zašto mi je neko uradio lošu stvar i nešto što ja nikom ne bih uradila. Ja se predstavljam da sam mnogo jaka, to mi je maska, nekada mi pomaže", rekla je Kaća za 24sedam.

Pjevačica kaže da kad god je neko povrijedi i ispadne nečovjek, ona ga "odstrani". Ali na pitanje šta je nagore što je uradila nekom muškarcu, da li slupala auto, ili slomila telefon, Kaća je kratko rekla:

"Ja lomim samo srca. I meni je nekad srce bilo slomljeno."

Na pitanje o udaji se našalila.

"To me i majka stalno pita. Ja joj kažem 'Mama, i ja jedva čekam da se udam, isto!'. Ali ne znam kada. Ne nervira me to pitanje. A moja majka pravi spisak zvanica. Vi niste na njenom spisku, ali bićete na mom, sa mladine strane", rekla je Kaća.

(Kurir.rs)