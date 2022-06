Kćerka Dragane Mirković proslavila 20. rođendan

Djeca pjevačice Dragane Mirković i Tonija Bijelića nikada se nisu eksponirali u javnosti, a ona godinama uspješno krije privatnost svoje porodice.

Međutim, Draganina kćerka Maneula nedavno je otključala svoj Instagram nalog i od tada privlači veliku pažnju. Manuela je juče proslavila 20. rođendan, a nekoliko fotografija sa slavlja podijelila je na storiju.

Naime, Manuela je za ovu priliku obukla jednostavnu ružičastu, svjetlucavu haljinu i bijele patike, dok je torta na sprat bila ukrašena raznim detaljima. Na dnu su kristali, po torti cvijeće, a na vrhu se nalazi plava ptica.

Manueli je rođendan prvo čestitao njen brat Marko, koji je objavio zajedničku sliku i ostavio emotikon srca. Za Marka takođe interesovanje veliko, a Dragana je jednom prilikom otkrila da je on radio kao knjigovođa kod prijatelja.

"Manuela je drugačija, povučena je, ona je moja beba. Za nju moji prijatelji kažu da je devojka s najlepšim očima i najčistijom dušom. Oni su normalna deca, što je danas najlepši kompliment. Nisu razmaženi, ne pate za brendovima, čak sam jednom zamolila ćerku da obuče jednu moju haljinu jer je malo ekskluzivnija i brendirana, a ona nije htela da čuje, bilo bi je blam da je drugarice vide u tome. Takva je ona", ispričala je za "Story" Dragana i istakla da u njihovu kuću dolaze ljudi različitih finansijskih statusa.

"Nama u kuću dolaze njihovi vršnjaci iz različitih miljea, a pre svega, i naši prijatelji su mahom ljudi s nekim srednjim platama. Naša deca imaju svest o novcu i već su bili u prilici da ga zarađuju. Marko je, na primer, radio knjigovodstvo i to kod prijatelja, ne kod Tonija, kako bi zaista osetio šta je firma i šta su nadređeni. Manuela je radila u hotelu 'Ritz', to je trajalo tri meseca, za njene godine dovoljno da stekne nekakvo iskustvo i radne navike. Najvažnije mi je što su oboje sami iskazali želju da rade, nismo ih mi na to terali", priča Dragana Mirković.

(Kurir.rs)