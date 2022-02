Keti Grifin naga iz bazena poručila: "Nema više raka"

Glumica Keti Grifin (61) objavila je snimak na kojem se vidi kako gola pliva u bazenu i tako podijelila dobre vijesti sa svojim pratiocima.

Naime, nije skrivala oduševljenje zbog posljednjeg pregleda na kojem je saznala da je uspješno izliječena od karcinoma pluća.

"Šestomjesečni pregled raka pluća je čist! Nema više raka. I da, gola sam ronila u bazenu dok tresem grudima i zadnjicom. Pa šta", napisala je u objavi ispod videa na Twitteru.

Grifin je prvi put objavila da je njen rak u remisiji u decembru u emisiji "Jimmy Kimmel Live!" nakon što je bila na operaciji gdje su joj uklonili polovinu plućnog krila.

"Ja sam bez raka. Ne znam zašto sam imala tumor, zar ne? Nikad nisam pušila, a bio je tu deset godina", rekla je tada Keti.

6 month lung cancer scan is CLEAN!!! No more #cancer. And yes, i’m skinny dipping in the pool while shaking my boobs and butt. SO WHAT? pic.twitter.com/8UQSa3iTtU