Keti Peri otkrila šta je najviše nervira u braku

Pjevačica Keti Peri je gostovala u emisiji "Heart Breakfast" i podijelila je nekoliko detalja o svom braku sa glumcem Orlandom Blumom.

Tako je otkrila da je njegova najgora navika proizlazi iz jedne vrlo higijenske navike, čišćenja zuba koncem.

"Obožava da čisti zube koncem. Hvala Bogu, jer neki ljudi to ne rade, i to je odvratno, ali zato on ima sjajne zube. Ali ostavlja konac svuda!", otkrila je pjevačica i krenula da nabraja gdje sve zna završiti Orlandov korišćeni zubni konac.

"S moje strane kreveta, i u autu, i na kuhinjskom stolu. A svuda su kante!", rekla je Peri, a voditeljka joj je tada rekla da treba da "trenira Bluma".

"Da, pa dala sam sve od sebe", odgovorila joj je Keti.

Da podsjetimo, Peri i Blum su bili u vezi nekoliko godina prije nego što su se vjerili 14. februara 2019. godine. U avgustu 2020. dobili su prvo dijete, kćerku Dejzi Dav, a Orlando s bivšom partnerkom Mirandom Ker (38) ima i sina Flina (11).

Keti je u oktobru prošle godine za časopis People otkrila da je majčinstvo jako uticalo na njen život.

"To je jednostavno nešto najbolje na svijetu. To je promjena igre. Moje srce je konačno puno", rekla je tada.

