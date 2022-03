Keti Peri pukle pantalone u emisiji: "Mogu li dobiti izolir-traku"

Pjevačici Keti Peri (37) pukle su kožne pantalone na zadnjici u posljednjoj epizodi "Američkog idola", no, ona je odmah je pronašla rješenje za ovu potencijalnu blamažu.

Sve se to desilo dok je pjevala svoj veliki hit "Teenage Dream". Takmičari su je nagovorili da improvizuje, čučnula je i zapjevala refren, a onda se čuo zvuk pucanja njenih uskih crvenih pantalona, no pjevačica se odmah snašla.

"Mogu li da dobijem izolir-traku?", upitala je dosjetljiva Peri.

Prekrila je rukom novonastalu rupu i krenula prema asistentima na snimanju. Preostala dva člana žirija, pjevači Lajonel Riči (72) i Luk Brajan (45) nisu pokazali kolegijalnost, oboje su urlali od smijeha. No, Brajan joj je ipak na kraju pomogao da sredi "pukotinu" izolir-trakom.

Inače, ovo nije prvi puta da se Keti dogodila ovakva situacija. Prije četiri godine pukle su joj pantalone u istom programu.

not Katy Perry ripping her pants while singing teenage dream pic.twitter.com/z9GeZ2tdk5