Kilibarda progovorila o vjenčanju: Ima dana za megdana

Voditeljka Marija Kilibarda već godinu i po dana uživa u skladnoj emotivnoj vezi sa svojim partnerom Branislavom Banetom Vučelićem, a sada je progovorila o vjenčanju.

Naime, par je, navodno, planirao da se ove jeseni vjenča, ali je pandemija korone odložila sve.

"Odlučila sam da dok traje ova pošast ne pravim planove za velika okupljanja", rekla je Marija za "Novosti" i dodala:

"Ni rođendane, ni venčanje, ništa što bi trebalo da okupi više od 10 ljudi. Zbog svega što nas okružuje, naštimovala sam sebe da uopšte ne razmišljam o tome. Znam da se mnogo ljudi, ipak, odlučuje da pravi velika slavlja, ali ne želim da razmišljam da li je zbog mene neko ugrozio svoje zdravlje", kaže Marija.

Kako kaže, i Bane i ona su istog stava, te je njihova zajednička konačna odluka da svadbu, ipak, malo odlože.

"Biće dana za megdana, uostalom, krunisanje ljubavi ne mora da se požuruje, ne mora po svaku cenu, naročito kada uslovi nisu bezbedni", rekla je voditeljka i otkrila da je jelka u njihovom domu okićena, ali ovoga puta mnogo drugačije.

"Volim da kitim jelku uveče, da sipam sebi čašu vina i da od toga napravim neki lep ritual", otkriva Kilibarda i dodaje:

"Jelka mi je uglavnom minijaturna, u nekom ćoškiću. Međutim, ovde godine imam ogromnu jelku, kitila sam je rano ujutru posle snimanja, nisam mogla da spavam, odvrnula sam muziku i uživala sam u kićenju. Malo sam je natrpala, čak je na ivici kiča", ispričala je Marija.

Ali, prazničnu trpezu će ipak spremati mama i buduća svekrva.

"U decembru sam uvek u velikoj gužvi, ne stižem ni da se isfeniram, pa će oko praznične trpeze pomoći mame. Previše sam zauzeta, a one su to prepoznale i razumele, same su se ponudile i evo prilike da im se javno zahvalim na pomoći", objašnjava nam crnokosa voditeljka.

Za razliku od Nove godine, koju uglavnom provodi radno, božićni praznici rezervisani su za porodicu.

"Badnji dan i Božić su dani za porodicu i tu nema izuzetaka. Jednom mi se samo dogodilo da zbog obaveza nisam bila u Srbiji za vreme praznika i osetila sam neku čudnu prazninu. Ako me neki ozbiljno veliki razlog ne odvede van Srbije, zna se - 6. i 7. januar su dani za najbliže", kategorična je Marija.

Za doček želi da odmori u toplini svoga doma i da svježa, sa mnogo energije, uđe u 2022. godinu i u nove radne pobjede:

"Već 1. januara vodim uživo emisiju. Odbila sam ponude da budem domaćin novogodišnje večeri, delom zbog radnih obaveza koje imam odmah nakon toga, ali više zato što za doček želim samo malo mira. Želim da budem jako, jako lenja 30. i 31. decembra", poručuje Marija.

A na pitanje šta će poželjeti 31. decembra u ponoć, kad kazaljke se poklope, odgovara:

"Privatne želje ne izgovaram naglas nikada. To je kao kada duvate svećicu na torti za rođendan, zažmurite i snažno nešto poželite, ali nikome ne pričate o tome. Tako ću privatne želje poželeti tiho u sebi. Sve želje za 2022. su privatne, a ovo poslovno je već sve pogođeno kako treba", zaključila je Kilibarda.

