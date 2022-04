Kim Besindžer progovorila o Boldvinu: Alek je čudan

Kim Besindžer podijelila je s javnošću probleme koje je imala sa bivšim suprugom Alekom Boldvinom u jednom od rijetkih intervjua, za "Red Table Talk", koji je emitovan u srijedu.

Slavna 68-godišnja glumica se u emisiji pojavila u društvu 26-godišnje kćerke Ajerland i ispričala detalje svog "teškog i vrlo bučnog" razvoda od četiri godine mlađeg Boldvina s kojim je bila u braku od 1993. do 2002. Glumačka zvijezda je naglasila kako ona i Alek nisu uvijek mogli da razgovaraju "u četiri oka", i kako je on "priličan izazov".

Voditeljka Džejda Pinket Smit pitala je Kim da li je mogla da komunicira s Alekom o problemima s anksioznošću, ali i zavisnošću i poremećajima ishrane kroz koje je prolazila Ajerland.

"Roditeljstvo može biti teško, a Ajerland je imala problema s anksioznošću. Da li je to bio težak proces s Alekom ili ste vas dvoje bili u mogućnosti da se nađete u četiri oka i dogovorite se kako ćete to rešiti, pitala je voditeljka.

"U četiri oka? Ne. To nije bio slučaj, Alek je čudan", kroz smijeh je rekla Besindžer, dodajući: "Svi smo dobro i dobro se slažemo, bez obzira. Ali on je bio, on jeste izazov. Imali smo svojih izazovnih situacija. I ne mislim da je Alek bio emocionalno i mentalno sposoban za takvu vrstu razgovora. Alek, naime, funkcioniše na drugačiji način u svom životu", ispričala je glumica.

Ajerland je potvrdila majčinu priču, ali i otkrila kako se njen otac takođe bori s anksioznošću, ali to rješava na drugačiji način.

"Odlično se nosi s anksioznošću, ali on je osoba koja je odrasla u porodici koja takve stvari potiskuje, ili bi mu rekli da je slabić jer se tako osjeća. Postoje stvari zbog kojih sam se obraćala ocu, ali da sam pokušala o tome da razgovaram s njim, mislim da on ništa od toga ne bi mogao da shvati. On ne može baš da saosjeća po tom pitanju, ali nije za to kriv, i postao je mnogo bolji. Mislim da je uspijevao da potisne anksioznost sve do relativno nedavno. Ipak, nosi se sa stvarima koje su mu nametnute. Bio je prisiljen da se napokon suoči s tim", ispričala je Ajrland vjerovatno misleći na tragični incident od prošle godine kad je Boldvin upucao i ubio snimateljku Halinu Hačins na setu filma "Rust".

Besindžer i Boldvin su se upoznali na setu romantične komedije "Muškarac za ženidbu" 1991. godine i vjenčali se 1993. Par se rastavio 2000. i razveo 2002. Njihov razvod je propratila žučna bitka za starateljstvo nad njihovom kćerkom koja je rođena 1995. Kimin otac Don Besindžer za razvod je okrivio Boldvinovu naglu narav i navodne nekontrolisane ispade bijesa, što je u to vrijeme ispričao za časopis "People".

Nakon godina optužbi, više od tri miliona dolara troškova za advokate, kao i zloglasne poruke na telefonskoj sekretarici u kojoj APar selek kćerku naziva "nepristojnom malom svinjom", sud je konačno odlučio da im dodijeli zajedničko starateljstvo nad Ajerland.

Boldvin se u međuvremenu ponovno vjenčao sa 38-godišnjom instruktorkom joge Hilarijom Tomas, s kojom očekuje osmo dijete.

