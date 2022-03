Kim Kardašijan objavila prvu sliku sa novim momkom

Rijaliti zvezda i starleta Kim Kardašijan ozvaničila je vezu sa komičarom Pitom Dejvidsonom na društvenim mrežama.

Kardašijanka je prvi put objavila fotografiju sa Pitom, a kadrovima je jasno dala do znanja koliko voli svog novog partnera. Oni su pozirali u hotelu, a kadrovi su izazvali brojne reakcije.

Pit se na jednoj od fotografija smijestio kod Kim u krilo i podigao pogled ka njoj, dok je mu ona poljubac. Na narednoj slici njih dvoje se samo zadovoljno, ali i zaljubljeno smiješe u kameru.

"Čiji ćemo automobil uzeti?", napisala je Kardašijanka uz fotografije koje imaju skoro pet miliona lajkova, a na prizor je reagovala i njena sestra Kloi Kardašijan koja je napisala: "Volim ovo".

Inače, Kim je nedavno u jednom intervjuu izjavila da će možda detalje veze sa Pitom otkriti u narednim sezonama serije o njenoj porodici.

"Nisam snimala sa njim i ne protivim se tome. Pit jednostavno nije za to, ali kada bi negdje bili zajedno, sigurno ne bi rekao da se kamere sklone. Mislim da bih mogla da snimim nešto uzbudljivo, ali to ne bi bilo za ovu sezonu. No, gledaoci će ove sezone svakako videti kako smo se upoznali, ko je došao do koga i kako se sve to desilo Sve detalje koje svi žele znati", izjavila je Kim za Variety.

