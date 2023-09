Kim Kardašijan tvrdi da je ovu sliku naslikala njena desetogodišnja kćerka (FOTO)

Kim Kardašijan je 2021. godine oštro osudila ljude koji su dovodili u pitanje autentičnost umjetničkih djela njene najstarije kćeri Nort Vest. Kim je podijelila fotografiju tada sedmogodišnje Nort kako ponosno drži vrlo impresivnu sliku u stilu Boba Rosa.

"Moja mala umjetnica Nort", napisala je tada u opisu. Mnogo ljudi tada je pisalo kako nema šanse da je sedmogodišnjakinja mogla naslikati tako detaljnu scenu te su na društvenim mrežama optužili Kim da laže. Ona im je odgovorila da je North išla na obuku za slikanje.

North has been working on this sunset landscape painting for a few weeks and it turned out so beautiful. I’m so proud of my baby. pic.twitter.com/dYWDVTainp