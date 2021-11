Kira Najtli zaražena koronom: Samo muž nema simptome

Slavna glumica Kira Najtli (36) vodi bitku sa virusom korona, a jedini koji nema simptome je njen suprug.

Glumica se trenutno nalazi u izolaciji u svom domu u Londonu, gdje se bori protiv korone zajedno sa svojim kćerkama, 6-godišnjom Edi i 2-godišnjom Delilom, koje su takođe pozitivne na virus korona.

Ona je putem aplikacije Zoom otkrila kako se osjeća.

"Hoće li vam smetati ako ne upalim kameru? Imam koronu i osećam se prilično loše", rekla je glumica novinaru.

Otkrila je kako se njen suprug Džejms Rajton hvali kako nema simptome.

"On je vrlo zadovoljan zbog toga. Uvjeren je da je to zato jer je on jedan od onih koji se kupa u hladnoj vodi, a ja to ne radim", rekla je glumica.

Otkrila je i da je ona primila dvije doze vakcine te da se njene kćerke osjećaju bolje.

Nakon oporavka, Kira se vraća glumi i to u novom filmu "Silent Night", njenom prvom velikom projektu još od 2020. godine, prenosi Telegraf.