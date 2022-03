Kortni Koks prodala kuću zbog duhova

Glumica Kortni Koks (57) gostovala je u emisiji Džimija Kimela (54) i ispričala zastrašujuće iskustvo, prije kog nije vjerovala u duhove, ali onda se sve promijenilo, pa je tog dana odlučila da proda kuću u Los Anđelesu.

“Nisam vjerovala da jesam u početku - rekla je odgovarajući na pitanje da li je nekada vidjela duha.

“Stara vlasnica kuće je došla kod mene i rekla mi je da se u toj kući dogodio razvod koji se jako loše završio i da je u kući duh. Mislila sam: “Da, baš”. Ali drugi ljudi koji su u toj kući bili, moji prijatelji, rekli su mi da su sreli ženu koja je sjedila na rubu kreveta - ispričala je glumica.

Iako im nije vjerovala, nije ostala ravnodušna na te izjave. Ipak, jednom prilikom se veoma uplašila, i to kada je kod nje došao poštar i rekao joj nešto jezivo.

“Bila sam u kući jedan dan, nisam baš vjerovala u te paranormalne stvari. Čula sam da mi je neko pozvonio. Bio je to poštar. Otvorila sam vrata, a on je odjednom rekao: “Znate li da je ova kuća ukleta?”. Ja sam rekla: “Da, zašto? Zašto to misliš?”. On je tada prstom pokazao iza mene i rekao: “Zato što neko stoji iza vas”. To je bio trenutak kada sam rekla da je dosta i da prodajem tu kuću - rekla je ona.

Korni je istakla da nakon toga više nikada nije mogla sama da spava u toj kući, a ubrzo nakon incidenta spakovala je svoje stvari i preselila se.

