Kventin Tarantino čeka drugo dijete sa 20 godina mlađom Danijelom

Reditelj Kventin Tarantino i njegova supruga Danijela čekaju drugo dijete. Par je u februaru 2020. godine dobio sina Lea.

Tarantino i 20 godina mlađa Danijela, čiji je otac izraelski muzičar Svika Pik, upoznali su se 2009, dok je reditelj bio u Izraelu, gdje je promovisao svoj film "Inglourious Basterds". Par se vjerio u ljunu 2017. godine, a vjenčali su se u novembru 2018. u Los Anđelesu.

Prošle je godine Tarantino u intervjuu s Džimijem Kimelom objašnjavao zašto je nazvao sina Leo, za kojeg su mnogi mislili da je dobio ime po Leonardu Dikapriju, s kojim je reditelj sarađivao na filmovima "Django Unchained" i "Once Upon a Time in Hollywood".

"Svjesni smo da će ljudi pretpostavili da je dobio ime po Leonardu Dikapriju. Nema ništa loše u tome, ali nazvali smo ga po djedu moje žene, ali i zato što je, u našim srcima, bio naš mali lav. Dakle, on je lav. Tako smo razmišljali o njemu", rekao je tada oskarovac.

Tarantino i njegova porodica trenutno žive u Tel Avivu u Izraelu, a Lea uče da govori i engleski i hebrejski.

(B92.net)