Lana Jurčević pozirala u kupaćem pa je kritikovali da se udebljala

Pjevačica Lana Jurčević često dobija negativne komentare zbog viška kilograma, no nju to previše ne zabrinjava. Ona je zadovoljna svojim izgledom i ne srami se to pokazati pa je s ponosom objavila fotografiju u kupaćem kostimu te pokazala zavidnu figuru.

Lana je pozirala u bijelom dvodijelnom kupaćem kostimu visokog struka, a preko tijela je prebacila zeleni pare. Cijeli izgled zaokružila je minimalnim make-up lookom, a kosu je raspustila.

U komentarima je dobila mnoge pohvale, a bilo je i onih koji su joj opet prigovorili zbog viška kilograma.

"Lijepo izgledaš", "Zaista ste specifični u svemu što radite! Uvijek nekako svoja", "Ali toliko pozitivne energije..da ljudima uljepšate dan", samo su neke od pohvala koje je pjevačica dobila.

"Ala si se roštiljem napucala", bio je jedan od negativnih komentara.

(24sata)