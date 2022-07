Lepa Brena o braku sa Bobom, pa poručila: "Ne može se uvek oprostiti prevara"

​Pjevačica Lepa Brena otvorila je dušu i otkrila kakva je ona zapravo kada se ugase kamere i reflektori, a onda je progovorila i o braku sa Bobom Živojinovićem.

"Lepa Brena je neko ko je na koncertu Lepa Brena ta dva, tri sata, a kada se završi ja tada idem svojoj kući, deci, svom Bobi, porodici i živimo jedan normalan život jer je veoma važno da ne unosite svoju profesiju i titulu u svoj porodični dom. Boba i ja smo uspeli da razlučimo i ostvarimo karijere kao mladi, pa nam je naša ljubav i sve što smo stvarali pomoglo da postanemo stabilni i razlučimo šta je to što vole mediji, a to su skandali. Nisu ljubitelji normalnih i uspešnih kao što smo mi", rekla je Brena u i dodala da je povjerenje najvažnije u jednom odnosu.

"Poverenje je najvažnija kategorija, a onda ni ljubav, a ni interesi ne mogu da zadrže odnos partnera poslovnih ili životnih. Svi koji su uspeli da sačuvaju intimu u braku i vezama i koji znaju to da neguju su opstali. Boba je veoma pažljiv, on vodi računa da naš odnos uvek bude zanimljiv, da nije monotono, on je veoma talentovan za život i to dobar i kvalitetan", priča ona.

Na pitanje da li prevaru treba praštati Lepa Brena kaže: "Ako to ruinira psihički život, onda ne, a ako možete da oprostite onda oprostite. Ne može se uvek opraštati, postoje one koje predstavljaju duševni bol", rekla je Brena i dodala:

"Čovek koji voli suštinski, bez šminke, bez veštačkih trepavica, kada ste umorni, e to je pravi muškarac koji vas voli, a ja upravo imam takvog", pohvalila je Brena svog supruga.

(Telegraf.rs)